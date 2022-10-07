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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.10.22 19:30

В МАГУ прошёл мастер-класс первой помощи для студентов медкурса

В Мурманском арктическом государственном университете сегодня провели мастер-класс по оказанию первой помощи для студентов медицинского курса. Региональный координатор движения «Волонтёры – медики» говорит, что из главных сложностей при обучении первой помощи – это скептическое отношение и боязнь навредить человеку.

Многие задаются вопросами, «могу ли я помочь? А зачем мне ему помогать?» Думают, «да он и сам, в принципе, справится». Другие боязливо размышляют, как действительно спасти человека, а не сделать ему только хуже.

Дмитрий Михайлевич, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтёры – медики»: «На таких курсах после первой помощи мы пытаемся развеять популярные мифы. Говорим людям о том, что даже, если вы делаете что-то неправильно, но, скажем так, техника соблюдена, даже если вы что-то сделаете не так, то ничего страшного в этом нет. Зачастую бывают осложнения – это сломанные рёбра при сердечно лёгочной реанимации. Человеческая жизнь превыше всего, чем эти сломанные рёбра. Они заживут».

Время – это самый ценный ресурс при спасении чьей-то жизни. Поэтому важно не поддаваться панике, а действовать быстро и уверенно.

После практической лекции студенты поделились впечатлениями о том, как умение оказывать первую помощь может пригодиться в обществе.

Денис Вайтекайтис, студент медицинского факультета МАГУ, 1 курс: «Нужно в массы это прямо продвигать, чтобы это всё было доступно. Чтобы каждый человек более-менее знал, как к этому подойти. Банальные вещи - поперхнулся человек, что можно сделать. Просто, чтобы не бегать и ждать скорую помощь».

София Одажиу, студентка медицинского факультета МАГУ, 1 курс: «Я считаю, что это очень необходимо для человека, потому что каждый может столкнуться с этим в повседневной жизни. Это то, без чего не может жить человек, все мы должны помогать друг другу. Если человеку плохо, мы не должны проходить мимо, мы должны оказывать помощь».

Сейчас для регионального штаба «Мы вместе» в приоритетных задачах помощь нуждающимся гражданам, поддержка военнослужащих и их семей, а также работа колл-центров. Акции планируют продолжать и в будущем.

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