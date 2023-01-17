В МАГУ прошёл открытый диалог студентов с сотрудниками Прокуратуры Мурманской области

Ко Дню работника прокуратуры Российской Федерации в МАГУ прошёл открытый диалог студентов с заместителем прокурора Мурманской области на тему «История становления и развития прокуратуры Мурманской области». Студенты узнали о работе областной прокуратуры, а также задать все интересующие их вопросы.

Для будущих юристов особенности работы органов прокуратуры нужно знать обязательно. Поэтому эту встречу многие студенты воспринимают крайне серьёзно. В гостях у воспитанников МАГУ Сергей Шевцов, заместитель прокурора Мурманской области. Повод пообщаться с молодёжью самый весомый – недавно специалисты ведомства отметили профессиональный праздник.

Российской прокуратуре в 2023-ем исполнился 301 год, а мурманская – на 200 лет моложе. В этом году ей 101 год.

Игорь Бурлаков, старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ: «Сегодня мы поднимем широкий пласт истории Мурманской областной прокуратуры, затронем, безусловно, историю прокуратуры России от имперских времён, от времён Петра Первого. Проследим все этапы становления органов прокуратуры и, конечно, передадим слово нашим уважаемым ветеранам, которые очень красочно расскажут о деятельности прокуратуры в эпоху новой России».

На постоянном контроле прокуроров находятся вопросы соблюдения прав граждан, интересов предпринимателей, противодействия коррупции, экстремизму и терроризму, законности в жилищно-коммунальном комплексах и других значимых сферах.

Никита Есипов, студент колледжа МАГУ: «Ожидаю, что они передадут мне свой опыт, свои знания. Это будет очень познавательная беседа».

Кто-то из ребят с детства мечтал работать в юриспруденции, другие – пошли по стопам родителей.

Никита Есипов, студент колледжа МАГУ: «Нравится эта профессия. У меня отец юрист, поэтому в будущем хочу стать следователем в МВД по экономическим вопросам».

Встречи, как эта, помогают сформировать у молодых людей образ прокурора, который они будут транслировать уже в реальной работе, на службе или же в любой другой сфере.

Валерий Донецкий, заместитель председателя Совета ветеранов прокуратуры Мурманской области: «Какими качествами должен обладать прокурор – работник прокуратуры? В первую очередь, это уважение к закону, безусловно. Честность, принципиальность, справедливость. Все эти требования заложены в присяге прокурора, которая принимается вновь принятыми работниками. Поэтому этими качествами должен обладать каждый работник прокуратуры, чтобы выполнять добросовестно и честно свой рабочий долг».

В прошлом году у областной прокуратуры и Мурманского арктического государственного университета было много совместных проектов, в 2023 году такое плодотворное сотрудничество планируют продолжить.