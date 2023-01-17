Для педагогов Мурманской области действует комплекс мер поддержкиПравительство РФ направит 3,8 млрд рублей на создание «ледового навигатора» для Севморпути
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.01.23 19:30

В МАГУ прошёл открытый диалог студентов с сотрудниками Прокуратуры Мурманской области

Ко Дню работника прокуратуры Российской Федерации в МАГУ прошёл открытый диалог студентов с заместителем прокурора Мурманской области на тему «История становления и развития прокуратуры Мурманской области». Студенты узнали о работе областной прокуратуры, а также задать все интересующие их вопросы.

Для будущих юристов особенности работы органов прокуратуры нужно знать обязательно. Поэтому эту встречу многие студенты воспринимают крайне серьёзно. В гостях у воспитанников МАГУ Сергей Шевцов, заместитель прокурора Мурманской области. Повод пообщаться с молодёжью самый весомый – недавно специалисты ведомства отметили профессиональный праздник.

Российской прокуратуре в 2023-ем исполнился 301 год, а мурманская – на 200 лет моложе. В этом году ей 101 год.

Игорь Бурлаков, старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ: «Сегодня мы поднимем широкий пласт истории Мурманской областной прокуратуры, затронем, безусловно, историю прокуратуры России от имперских времён, от времён Петра Первого. Проследим все этапы становления органов прокуратуры и, конечно, передадим слово нашим уважаемым ветеранам, которые очень красочно расскажут о деятельности прокуратуры в эпоху новой России».

На постоянном контроле прокуроров находятся вопросы соблюдения прав граждан, интересов предпринимателей, противодействия коррупции, экстремизму и терроризму, законности в жилищно-коммунальном комплексах и других значимых сферах.

Никита Есипов, студент колледжа МАГУ: «Ожидаю, что они передадут мне свой опыт, свои знания. Это будет очень познавательная беседа».

Кто-то из ребят с детства мечтал работать в юриспруденции, другие – пошли по стопам родителей.

Никита Есипов, студент колледжа МАГУ: «Нравится эта профессия. У меня отец юрист, поэтому в будущем хочу стать следователем в МВД по экономическим вопросам».

Встречи, как эта, помогают сформировать у молодых людей образ прокурора, который они будут транслировать уже в реальной работе, на службе или же в любой другой сфере. 

Валерий Донецкий, заместитель председателя Совета ветеранов прокуратуры Мурманской области: «Какими качествами должен обладать прокурор – работник прокуратуры? В первую очередь, это уважение к закону, безусловно.  Честность, принципиальность, справедливость. Все эти требования заложены в присяге прокурора, которая принимается вновь принятыми работниками. Поэтому этими качествами должен обладать каждый работник прокуратуры, чтобы выполнять добросовестно и честно свой рабочий долг».

В прошлом году у областной прокуратуры и Мурманского арктического государственного университета было много совместных проектов, в 2023 году такое плодотворное сотрудничество планируют продолжить.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)10 фактов о рынке труда Мурманской области в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
Комментарий к новости:Добыча водных биоресурсов российскими рыбаками в 2022 году снизилась на 3,4% — до 4,8 млн тонн
TheBat
13.01.23 09:57
Да.странный совет перед походом на почту уточнять ситуацию по телефону Все знают,что на почте в течении дня не поднимают трубки телефона вообще. Что дальше делать?
Комментарий к новости:Скотча нет, посылки почта не принимает
Fylhtq95
11.01.23 14:23
Меня шокирует средний возраст ушедших в мир иной мужчин - 67 лет!!! Семь лет на заслуженном отдыхе при северном пенсионном возрасте. Это как-то противоречит нашему лозунгу "На Севере - жить!"
Комментарий к новости:В городе атомщиков в декабре 2022 года смертность была выше, чем рождаемость
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)7 из 10 компаний индексировали зарплаты в течение последнего года-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 43 копейки, доллар подрос почти на 38 копеек-PRO Энергетику (18+)Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области возглавит Александр Кобытев-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 января снизилась госпошлина за регистрацию соглашений об изменении договоров аренды
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика