В МАГУ прошёл семинар, посвященный пониманию «границ»

Мурманский арктический государственный университет в седьмой раз становится площадкой для Кантовско-Бахтинского семинара. Философы из Норвегии, Югославии, Венгрии и Ирландии приехали в Мурманск, чтобы обсудить понятие «граница».

Традиционно середина марта в Мурманском арктическом государственном университете ознаменуется проведением Кантовско-Бахтинского семинара, который организуется совместно кафедрой философии и социальных наук МАГУ и Северным университетом Норвегии. Темой обсуждения в этом году стало понятие «граница» в самом широком её смысле. Это могут быть границы не только географические или экологические, вполне материальные, но и метафизические: границы искусства, знания и восприятия.

«Здесь каждый доклад важен, - отмечает Александр Сауткин, доцент кафедры философии социальных наук и права социального обеспечения МАГУ. - Мы пытаемся найти новые ходы мысли, а наши дискуссии несут большой потенциал мысли».

МАГУ и Северный университет реализуют совместную магистерскую программу «Практическое знание: границеведение». Ян Селмер, доцент из Норвегии, постоянный гость Мурманска. Во время таких встреч он делится опытом и методами, которые используют в обучении студентов Западной Европы.

«Мы приглашаем студентов из Германии, Англии, России и Ганы, просим их написать историю из собственного жизненного опыта, - говорит Ян Селмер, доцент из Норвегии. - Мы пытаемся понять каждого человека и каждую культуру, чтобы сплотить разных людей».

В течение двух дней философы из России, Норвегии, Польши, Ирландии, Португалии и Венгрии будут выступать с докладами, а по итогам семинара будет издан сборник статей.