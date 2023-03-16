В МАГУ провели всероссийский форум по противодействию экстремизма и терроризма
Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАГУ: «Репрессивными методами по противодействию и профилактической работе с молодёжью уже нельзя работать. Здесь необходимо вовлекать их в практическую проектную деятельность в формировании позитивного контента. И всё надо проводить через систему ценностей».
Мы все едины независимо от национальности и вероисповедания - в этом уверены представители культурных обществ, представленных в Мурманской области. Отметим, что дружба народов на северной земле сложилась давно. Простые тому доказательства - большой интерес мурманчан к праздникам, которые проводят диаспоры.
Камилла Биккиняева, руководитель женского отдела татарского культурного общества «Якташ»: «Совместные праздники мы проводим и с культурными обществами, например, с «Рябиновым краем». Уже в три раз в Мурманске будет сабантуй, который проводит наша организация. И я хочу сказать, что если в Татарстане сабантуй – это татарский праздник, то на Кольской земле такого не скажешь, потому что это многонациональный праздник. На него не только приходят люди других национальностей, но они принимают участие и в выступлениях».
Всего в форуме принимают участие более 100 человек. Это представители координационных центров России, молодёжных движений и работники образовательных учреждений. Завершится событие 18 марта.