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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.03.23 19:30

В МАГУ провели всероссийский форум по противодействию экстремизма и терроризма

В стенах арктического университета дали старт всероссийскому научно-практическому форуму, который посвящён противодействию распространения идеологии терроризма и экстремизма в Арктической зоне России. Его главные задачи - донести до молодёжи, что люди, живущие в нашей большой стране, равны. И не бывает плохих национальностей.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАГУ: «Репрессивными методами по противодействию и профилактической работе с молодёжью уже нельзя работать. Здесь необходимо вовлекать их в практическую проектную деятельность в формировании позитивного контента. И всё надо проводить через систему ценностей».

Мы все едины независимо от национальности и вероисповедания - в этом уверены представители культурных обществ, представленных в Мурманской области. Отметим, что дружба народов на северной земле сложилась давно. Простые тому доказательства - большой интерес мурманчан к праздникам, которые проводят диаспоры.

Камилла Биккиняева, руководитель женского отдела татарского культурного общества «Якташ»: «Совместные праздники мы проводим и с культурными обществами, например, с «Рябиновым краем». Уже в три раз в Мурманске будет сабантуй, который проводит наша организация. И я хочу сказать, что если в Татарстане сабантуй – это татарский праздник, то на Кольской земле такого не скажешь, потому что это многонациональный праздник. На него не только приходят люди других национальностей, но они принимают участие и в выступлениях».

Всего в форуме принимают участие более 100 человек. Это представители координационных центров России, молодёжных движений и работники образовательных учреждений. Завершится событие 18 марта.

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