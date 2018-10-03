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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.10.18 19:30

В МАГУ собираются готовить тьютеров

Около  400 абитуриентов зачислили в этом году на обучение в Мурманский арктический государственный университет. Сегодня новоиспеченных студентов психолого-педагогического института поздравили не только преподаватели, но и старшекурсники вуза.

По традиции всех первокурсников в этом университете встречают праздничным концертом, на котором им вручают зачётные книжки и дают возможность представить свою группу всему коллективу учебного заведения. Поэтому этот день - день посвящения в студенты, считается одним из самых важных в жизни каждого вчерашнего школьника. Однако волнуются не только сами ребята. С трепетом к нему относятся и опытные педагоги.

За плечами у ребят уже первый месяц учёбы, многие признаются, что из-за смены обстановки и атмосферы, сентябрь пролетел уж очень быстро. И всё же студенты уже успели немного освоиться, познакомились межу собой и подружиться с преподавателями.

Огромную роль в жизни первокурсников играют, конечно, ребята из старших групп. Они посвящают новичков в традиции, приобщают их к общественной жизни, просто помогают освоиться. Студенты психолого-педагогического института очень радушно относятся к своим коллегам и всячески их подбадривают.

И всё же не все сегодняшние первокурсники доучатся до конца и закончат университет молодыми дипломированными специалистами. Однако, всегда можно выделить тех, кто обязательно добьётся своей цели. У Надежды Солдатовой уже не первое посвящение в студенты. Она окончила медицинский колледж, успела пожить в другом городе и решила, что всё-таки хочет строить карьеру в Мурманске. Девушка выбрала для себя специальность дефектолога, будет помогать детям с особенностями развития стать полноценной частью общества.

Директор психолого-педагогического института не скрывает, что в регионе растёт количество детей с особенностями развития. А это значит, что и специалистов должно становиться больше. Руководство вуза тесно взаимодействует с учебными заведениями всей области, чтобы отслеживать обстановку на рынке труда  и соответствовать требованиям. 

- Мы стараемся максимально быстро реагировать на вызовы времени, которые наступают. Буквально в этом году мы уже будем делать набор по направлению «педагогическое образование», это будущие учителя начальных классов и тьютеры, - говорит Татьяна Кузьмичёва, директор психолого-педагогического института МАГУ. – Мы реализуем набор студентов - это будущие тьютеры, которые очень-очень нужны в системе  образования не только коррекционного, но и интегрированного инклюзивного образования.

О нужности тьютеров высказываются повсеместно, однако до этого момента получить образование по этой новой специальности было негде. В следующем году в Мурманской области впервые пройдёт набор на это направление.

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Zviygincew
03.10.18 21:25
А в чём сила, брат? - А вот в чем! В деньгах вся сила, брат! Деньги правят миром, и тот сильней, у кого их больше. Больше добавить не чего, все было сказано до этих масок-шоу.
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Влад
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О! Ты , Жора, участник событий? Хе! Ищи новое место работы, подлиза! По поводу коммента-: ты первый потрудись и свой засунь поглубже, а то что-то провокацией и дерьмом потянуло!
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Александр
03.10.18 20:26
@Жоре. Чувствуется, что участник событий. Дулом в рожу дали? Или обоссался пока в коридоре стоял? Ишу работу убогий. Новые хозяева на сцену выходят, ты им н***р не сдался. Меня на твое место возьмут,
Комментарий к новости:Московские полицейские кошмарят мурманский бизнес, или «Бизнес-Мент 6: следствие ведут дилетанты»
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