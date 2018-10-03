В МАГУ собираются готовить тьютеров

Около 400 абитуриентов зачислили в этом году на обучение в Мурманский арктический государственный университет. Сегодня новоиспеченных студентов психолого-педагогического института поздравили не только преподаватели, но и старшекурсники вуза.

По традиции всех первокурсников в этом университете встречают праздничным концертом, на котором им вручают зачётные книжки и дают возможность представить свою группу всему коллективу учебного заведения. Поэтому этот день - день посвящения в студенты, считается одним из самых важных в жизни каждого вчерашнего школьника. Однако волнуются не только сами ребята. С трепетом к нему относятся и опытные педагоги.

За плечами у ребят уже первый месяц учёбы, многие признаются, что из-за смены обстановки и атмосферы, сентябрь пролетел уж очень быстро. И всё же студенты уже успели немного освоиться, познакомились межу собой и подружиться с преподавателями.

Огромную роль в жизни первокурсников играют, конечно, ребята из старших групп. Они посвящают новичков в традиции, приобщают их к общественной жизни, просто помогают освоиться. Студенты психолого-педагогического института очень радушно относятся к своим коллегам и всячески их подбадривают.

И всё же не все сегодняшние первокурсники доучатся до конца и закончат университет молодыми дипломированными специалистами. Однако, всегда можно выделить тех, кто обязательно добьётся своей цели. У Надежды Солдатовой уже не первое посвящение в студенты. Она окончила медицинский колледж, успела пожить в другом городе и решила, что всё-таки хочет строить карьеру в Мурманске. Девушка выбрала для себя специальность дефектолога, будет помогать детям с особенностями развития стать полноценной частью общества.

Директор психолого-педагогического института не скрывает, что в регионе растёт количество детей с особенностями развития. А это значит, что и специалистов должно становиться больше. Руководство вуза тесно взаимодействует с учебными заведениями всей области, чтобы отслеживать обстановку на рынке труда и соответствовать требованиям.

- Мы стараемся максимально быстро реагировать на вызовы времени, которые наступают. Буквально в этом году мы уже будем делать набор по направлению «педагогическое образование», это будущие учителя начальных классов и тьютеры, - говорит Татьяна Кузьмичёва, директор психолого-педагогического института МАГУ. – Мы реализуем набор студентов - это будущие тьютеры, которые очень-очень нужны в системе образования не только коррекционного, но и интегрированного инклюзивного образования.

О нужности тьютеров высказываются повсеместно, однако до этого момента получить образование по этой новой специальности было негде. В следующем году в Мурманской области впервые пройдёт набор на это направление.