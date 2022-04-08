В МАГУ состоялась лекция для студентов в рамках Всероссийского проекта «Вдохновители»

Всероссийское движение «Вдохновители» объединяет лидеров различных направлений. Тех, кто достиг выдающихся результатов, и чьи проекты приносят пользу людям, стране, миру. Студенты из МАГУ преследуют похожие цели, и постоянно обучаются новому, встречаясь с именитыми гостями.

Екатерина Окорокова, студентка 5-го курса МАГУ: «В основном говорят о лидерстве, о мотивации, о том, как развивать себя в различных сферах и так далее. Это мероприятие для молодых людей, подростков, которые, возможно, ищут себя и хотят добиться чего-то в жизни».

Сегодня студентка МАГУ Екатерина взяла на себя роль ведущего, ей предстояло плечом к плечу с директором Общественного движения из Москвы читать лекцию.

Алексей Чумаков, директор Всероссийского движения «Вдохновители», г. Москва: «У меня специализация по строению сообществ, и я 20 лет работаю на финансовом рынке, в крупных корпорациях. В принципе – это всё что касается управленческих скиллов и скиллов создания работы сообщества и продвижения. Я готов поделиться своими знаниями».

Гость из Москвы считает, что современные подростки не умеют мечтать и для него это как вызов. В свою очередь руководство арктического университета поддерживает инновации.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАГУ: «Мы хотели бы услышать рекомендации по созданию собственного бизнеса, о возможностях студенчества и об их деятельности на фрилансе, ну, и о развитии финансовой грамотности».

Участники лекции - студенты самых разных профессий, например, медики, экологи, историки. Они уверены, что такое событие сделает процесс обучения интереснее, возможно, поэтому ребята сами организовали трансляцию встречи для молодёжи из Апатитов и Кировска.