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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.09.19 19:30

В МАГУ состоялся День здоровья

В Мурманском арктическом государственном университете состоялся День здоровья. Это традиционное мероприятие, которое каждую последнюю пятницу сентября проводится для первокурсников этого вуза. В этом году день здоровья посвящен 80-летию университета.

С самого утра на центральном стадионе профсоюзов шумно и весело, а все, потому что первокурсники МАГУ и их преподаватели участвуют в спортивных состязаниях. В программе запланированы разминка, забег, эстафета, прыжки в длину с места, подъем гири и перетягивание каната.

Ирина Андреева, депутат совета депутатов города Мурманска: «Спорт им в помощь. Ведь, те ребята, которых мы уже знаем, кто поступил в этом году в университет, кто уже защищал честь Мурманска на соревнованиях по разным видам спорта, наверняка, мы очень рассчитываем, получат некоторые преференции в учебе. Для того чтобы они имели возможность и дальше тренироваться и выступать на соревнованиях».

День здоровья не просто спортивный праздник. Это мероприятие призвано познакомить студентов, помочь им найти друзей по интересам, а главное, напомнить о важности активного образа жизни.

Ольга Киевская, декан факультета физической культуры и безопасности жизнедеятельности МАГУ: «У нас очень хорошие студенты, самые талантливые, самые спортивные, самые творческие студенты. Об этом говорят и результаты, которые они показывают. Поэтому, в нашем университете проводится очень много мероприятий, свыше 20 физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий».

В МАГУ представлен широкий спектр спортивных направлений. Здесь каждый студент найдет себе занятие по душе. Например, будущий логист и по совместительству певица и автор песен Лола Смолина уже определилась с выбором спортивной секции.

Лола Смолина, студентка МАГУ: «Там много секций, вот баскетбол, друзья у меня ходят, а я пока нет. Я думаю, что волейболом позанимаюсь, я все равно в волейбол играю чуть-чуть».

Но быть здоровым, значит не только заниматься спортом. Важно не иметь вредных привычек, соблюдать диету  и вести правильный образ жизни. Студенты МАГУ придерживаются верного направления.

Полина Мельник, студентка МАГУ: «Ни пить, ни курить - 100 процентов. Это ничего хорошего не дает. Я против этого и своим друзьям говорю - нельзя. Если ты стоишь рядом человеком, который курит и молчишь, значит, ты «за». Поэтому всегда говорю: так бросаем и просто общаемся, дышим воздухом».

Михаил Мосолов, студент МАГУ: «К курению и алкоголю я отношусь резко негативно. Пытаюсь и придерживаюсь здорового образа жизни, режима дня, здорового питания. Мое окружение, мои сверстники в основном тоже ребята спортивные. Ходят в секции. Даже когда высокая учебная нагрузка, они все равно стараются уделять определенное время спорту и держать себя в форме».

Временно исполняющая обязанности ректора Ирина Шадрина тоже ведет здоровый образ жизни. Она катается на горных лыжах, занимается дайвингом.

Ирина Шадрина, врио ректора МАГУ: «Естественно, никто не курит в стенах университета, в стенах общежития. Мы ведем с этим борьбу, а тем более не пьем. У нас очень строгие порядки. И ребята, поступая на первый курс, подписывают документ, который называется «Возможность учиться в университете, если ты соблюдаешь определенные правила».

В этом увлекательном спортивном празднике приняли участие несколько сотен человек. Такое веселое и активное мероприятие прекрасная традиция, которая из года в год помогает первокурсникам зарядиться положительной энергией на весь учебный год.

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