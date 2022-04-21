В МАГУ состоялся молодёжный форум «С места в карьеру», посвящённый трудоустройству студентов после окончания вуза

Форум организован при поддержке российского сообщества «Знание». Здесь студенты улучшат свои навыки саморепрезентации, погрузятся в тонкости фриланса, получат ценные рекомендации, упрощающие запуск собственного стартапа.

По словам преподавателей, форум выходит за рамки традиционных карьерных конференций, практикующихся образовательными организациями. Здесь большое внимание здесь уделяется интерактиву, диалогу на равных между молодёжью и коучами, что должно облегчить поиск работы для выпускников в будущем.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАГУ: «Будет работать три площадки: бизнес, фриланс и карьера. Интересные, молодые, востребованные спикеры будут делиться со студентами своими знаниями и компетенциями».