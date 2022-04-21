День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.04.22 19:30
В МАГУ состоялся молодёжный форум «С места в карьеру», посвящённый трудоустройству студентов после окончания вуза
Форум организован при поддержке российского сообщества «Знание». Здесь студенты улучшат свои навыки саморепрезентации, погрузятся в тонкости фриланса, получат ценные рекомендации, упрощающие запуск собственного стартапа.
По словам преподавателей, форум выходит за рамки традиционных карьерных конференций, практикующихся образовательными организациями. Здесь большое внимание здесь уделяется интерактиву, диалогу на равных между молодёжью и коучами, что должно облегчить поиск работы для выпускников в будущем.
Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАГУ: «Будет работать три площадки: бизнес, фриланс и карьера. Интересные, молодые, востребованные спикеры будут делиться со студентами своими знаниями и компетенциями».
Комментарии
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Последние комментарии
Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
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