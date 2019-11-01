В МАГУ стартовал молодёжный форум «ЭТНОМУРМАН»

Первый в столице Заполярья этнофорум проходит 1 и 2 ноября на базе Мурманского арктического государственного университета. В программе большой этнографический диктант, лекции, тренинги и игры.

В молодёжном форуме «ЭТНОМУРМАН», организованном на базе арктического университета, примут участие представители национальных сообществ региона, молодые учёные и аспиранты, занимающиеся изучением народов России. Гостей форума ждёт интересная программа, открыл которую большой этнографический диктант.

«Сегодня, как мне кажется, очень важно настраивать молодёжь на то, что нужно создавать такие проекты, которые будут объединять людей, которые будут создавать такую для них атмосферу, такую среду, чтобы они могли созидать совместно с представителями разных национальностей, разных культур, с разными языками, - считает Ольга Лобанова, генеральный директор международной компании «Нью Кейс». - Мне очень хочется сегодня до них донести эту информацию, что это здорово очень, что это тренд международный, что это действительно полезно».

Коренными народами Кольского полуострова можно считать только саамов и поморов, большинство сегодняшних жителей - выходцы из других регионов страны. Именно поэтому Мурманск и другие города области по праву можно назвать многонациональными.

«Глубоко убеждён, что будущее имеет то общество, где молодые неразрывно связывают свою дальнейшую жизнь и своё благополучие с развитием нашего региона», - говорит Андрей Сахаров, первый заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Во время форума представители общественной организации «Русский национальный культурный центр» представили выставку предметов народного искусства, которые показывают разнообразие предметов быта разных национальностей населяющих Заполярье. На экспозиции можно было посмотреть, как готовят блюда разных народностей, например, квашеную капусту.

«Данный форум проводят наши коллеги, наши преподаватели, в нём участвуют наши студенты, так как они хотят знать, что вокруг нас, кто вокруг нас, кто такие мы, как мы идентифицируем себя в обществе, - говорит Ирина Шадрина, врио ректора Мурманского арктического государственного университета. - И вот эти вопросы мы будем решать во время деловой игры, искать ответы на интересных лекциях, дискуссии на круглых столах. Очень интересно, как говорится, у нас здесь молодёжная тусовка».

Молодежный форум «ЭТНОМУРМАН» будет проходить несколько дней. По мнению организаторов, он удачно вписывается в праздничный календарь, ведь 4 ноября в России будут отмечать День народного единства.