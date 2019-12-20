В МАГУ студенты-шахматисты боятся девушек

Шахматы большие, маленькие и даже электронные. В Мурманском арктическом государственном университете состоялось ежегодное первенство по шахматам. В нём приняли участие студенты и преподаватели университета, а также школьники.

Каждая игра начинается с теоретической подготовки. Особенно, если она такая сложная, как шахматы. Вот и участников этого турнира собрали в зале, чтобы проверить, что же они знают об этом древнем виде спорта. Ну, а чтобы им было нескучно, за правильный ответ вручали сладости. Такие интеллектуальные соревнования в МАГУ проходят ежегодно.

«В турнире участвуют все желающие, без исключения. Мы проводим их в двух категориях: для играющих и для начинающих спортсменов, - рассказывает Ольга Коротаева, старший преподаватель кафедры физической культуры, спорта и БЖД МАГУ. - Для играющих спортсменов у нас приглашён тренер из спортивной школы. Он будет вести соревнования по шахматам для выявления сильнейших спортсменов нашего университета, чтобы их отобрать для участия в следующих состязаниях».

Никита Маловичко, студент 4-го курса в шахматы начал играть ещё в детстве. Набирался он опыта, играя с родителями и дедом. Однако профессионально этим видом спорта увлёкся уже в университете. Привлекает его в этой игре дух соперничества. В турнире МАГУ он решил поучаствовать, чтобы проверить свои силы. Несмотря на то, что большинство игроков на соревновании парни, сильнее в шахматах, считает студент, девушки.

Никита Маловичко, студент МАГУ: «Мне даётся легче играть с парнями, потому что девчонки сразу же разносят. Они у нас более опытные в клубе».

Пока часть соревнующихся играют блиц, оставшиеся соревнуются с двумя профессиональными шахматистами. Несмотря на то, что на сеансе одновременной игры мастерам шахмат приходится отвлекаться сразу на нескольких соперников, опыт даёт о себе знать. Игроки выходят из-за столов друг за другом, так и не сумев побороть двоих школьников. И, тем не менее, поражение - тоже опыт, который умный игрок в итоге обернёт в свою пользу.

«Здесь присутствует дух соперничества. Большой интерес. Также можно обдумать ходы, которые также можно применять и в других видах спорта. Очень интересно, захватывающие бои, поединки. Изучаешь, каждый раз обмен опытом. Очень интересно», - делится своими ощущениями от игр Вадим Салазов, студент МАГУ.

Начинающим игрокам тоже есть чем заняться на турнире. Специально для них в компьютерном классе организовали обучающий курс «Шахматы». Здесь ребята могут подтянуть теорию, а затем проверить себя, пройдя специальное тестирование.