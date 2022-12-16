В МАГУ запустят магистратуру по урбанистике и дизайну архитектурной среды в Арктике

Об этом стало известно во время научно-образовательного консорциума университетов в Якутске. В событие принимает участие и проректор по учебной работе МАГУ Татьяна Ашутова.

Этот проект будет совместным для Мурманского арктического государственного университета и Арктического государственного института культуры и искусств из Якутии. Участники также обсудили проект по развитию Тикси — крупного северного посёлка в Якутии.

Планируется, что группы студентов в междисциплинарных командах будут исследовать и проектировать территорию населённого пункта с точки зрения урбанистики.