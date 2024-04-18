В марте инфляция в Мурманской области ускорилась и составила 9,3%

Цены закономерно подросли из-за увеличения затрат производителей некоторых товаров, а также высокой потребительской активности населения.

Цены на продукты в марте в годовом сопоставлении росли быстрее, чем в предыдущем месяце. Ускорение произошло в основном за счёт динамики цен на овощи. Кроме того, увеличились темпы прироста цен на молочную продукцию из-за роста издержек производителей на логистику и оплату труда.

Стали быстрее расти цены на непродовольственные товары. Так, в частности, в регионе оставался высоким и превышал предложение спрос потребителей на импортные автомобили с пробегом. Это привело к ускорению годового роста стоимости подержанных иномарок.

Юрий Железняк, управляющий Отделением Банка России по Мурманской области: «В то же время цены на услуги выросли не так сильно, как месяцем ранее. Основной вклад внесло расширение предложения на рынке авиаперевозок. Увеличение количества авиарейсов и расширение географии полётов из мурманского аэропорта способствовали замедлению годового роста цен на авиабилеты».