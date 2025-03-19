В марте в городе выпало уже 86% от месячной нормы осадков

Об этом написал на своей страничке в телеграм-канале глава Мурманска.

По словам Юрия Сердечкина, до наступления плюсовой температуры важно вывезти с городских территорий максимальное количество снежных масс. Над этой первоочередной задачей в Мурманске круглосуточно работают сотрудники Управления дорожного хозяйства.

В уборке областного центра занято 167 единиц техники. Это самосвалы, фронтальные и лаповые погрузчики, тракторы, грейдеры и другие машины. Вручную за состоянием лестниц, пешеходных связей и тротуаров, площадок остановок общественного транспорта следят дворники.