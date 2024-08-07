В Мастерской управления «Сенеж» проходит заключительный модуль специального потока образовательной программы «Женщина – лидер. Флотские города»

Участие его работе принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Проект «Женщина – лидер. Флотские города» был запущен в апреле это года Мастерской управления «Сенеж» совместно с Единым волонтёрским центром Мурманской области и Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации.

Идеей для создания образовательного курса для женщин послужила проект «Звезда Севера», успешно реализуемый в Мурманской области.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра: «Проект «Женщина – лидер. Флотские города» объединил четыре флота и Кольскую флотилию, это весь наш Военно-морской флот и супруги военнослужащих, которые являются защитой своей семьи, когда их мужья находятся на защите Родины, несут большой вклад для развития своих детей. Обучившись по программе «Женщина – лидер. Флотские города» они прокачали свои навыки, получили дополнительные компетенции для создания собственных социальных инициатив, которые они могут внедрять в местах своих проживания».

Татьяна Сахарова, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «Проведена большая совместная работа…».

В течение четырёх месяцев более 100 женщин из городов базирования флотов проходили специальное обучение. Они нащупывали личностный потенциал, учились работать в команде, изучали тренды и запросы общества, разрабатывали социально-значимые проекты для будущей реализации в своём городе, а также прошли блок семейной мастерской.

Мария Афонина, проректор Мастерской управления «Сенеж»: «У нас, в первую очередь, учатся управленцы, учатся лидеры. Сейчас нашей аудиторией стал женский актив флотских городов и у наших студенток - без пяти минут выпускниц нет управленческого опыта. Этот опыт компенсируется тем, что девчата имеют амбиции, желание и потенциал реализовывать социально значимые проекты, которые будут направлены на улучшения качества жизни во флотских городах».

Помимо профессиональных навыков девушки обретают уверенность в себе и внутреннею силу, качества, которые важны, чтобы стать настоящим лидером.

Илья Авербух, спикер проекта: «Я уверен, что те люди, которые выходят из этого зала, они выходят с новыми компетенциями, они выходят с новыми знаниями, новым желанием творить, собирать вокруг себя новых людей, входить самим в разные сообщества и приумножаться».

Елена Трапезникова из Мурманска - один из таких примеров. Во время работы проекта девушка нашла команду единомышленников и теперь реализует свою мечту.

В рамках заключительного модуля у участниц состоялся открытый диалог с Андреем Чибисом на тему «Объединение бизнеса, власти и общества для эффективного решения вопросов и помощи людям». Встреча проходила в видеоформате.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С учётом проведения специальной военной операции, вообще ситуации в мире, они находят в себе силы не только детей воспитывать, семью беречь. По сути, гарнизон они все вместе держат: в основе - мужчины на передовой, а они создают инициативы, заряжаются, учатся и готовы вокруг себя делать мир лучше. Это дорого стоит, конечно, будем их поддерживать».

Губернатор ознакомился с инициативами, выдвинутыми в рамках обучения, и отметил, что большинство идей участниц обязательно получат поддержку правительства региона, потому что они соответствуют сегодняшним реалиям. Например, проект, связанный с вовлечением ребят с ограничениями по здоровью, которые вернулись с полей спецоперации, в социум.