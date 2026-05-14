В МАУ готовятся к переезду

В Мурманском арктическом университете рассказали о деталях переезда из корпусов, которые включены в план сноса в рамках строительства современного кампуса мирового уровня.

Руководство вуза представило план перемещения лабораторий и тяжёлого оборудования. Сразу после майских праздников стартовали встречи с преподавателями профильных институтов.

Главная задача руководства МАУ, сохранить уникальные судовые тренажёры и агрегаты. На новых площадях уже оценивают возможности монтажа вентиляции и водоснабжения. В университете признают: без определённого уплотнения помещений в новых локациях не обойдётся, но назвали предложенные площади допустимыми для работы.

Сейчас преподаватели и заведующие лабораторий вносят корректировки в проект.