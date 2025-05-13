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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.05.25 19:30

В МАУ научат красиво и интересно говорить

Умение говорить красиво – это ценнейший навык, который помогает человеку адаптироваться к любой ситуации, добиваться поставленных целей и производить хорошее впечатление. И часто бывает так, что мы можем красиво мыслить, но не умеем выразить себя в словах. Но есть и хорошие новости – красноречию можно научиться.

Обучаться ораторскому искусству необходимо не только политикам и актёрам, но и всем, чья деятельность связана с публичными выступлениями. Например, для будущих журналистов, студентов Мурманского арктического университета регулярно проводят мастер-классы по технике речи.

Надежда Хохлина, доцент кафедры филологии, межкультурной коммуникации и журналистики МАУ: «Дисциплина «Техника речи на телевидении и радиовещании» для учебного плана очень важна. Очень продуманный у нас учебный план по журналистике, она там гармонично вплетается. Дисциплина затрагивает основы теории журналистики, теле-, радиожурналистику, языковые дисциплины. Эта дисциплина важна для студентов и всегда находит положительный отклик».

Поставленная речь — это совокупность навыков чёткой дикции, темпа, хорошей артикуляции. Свободно говорить, оставаясь естественным и уверенным, помогают специальные приёмы. Среди них - упражнения на дыхание, интонационное чтение и конечно, всеми любимые из детства, скороговорки.

Виктория Бабаян, студентка МАУ: «Каждый раз, когда ты произносишь скороговорку, то это, на самом деле, такая лотерея. Зависит всё от твоего настроя. В основном мешает только волнение. Но это навык, а он нарабатывается. Главное успокоиться, взять себя в руки и все получится с первого раза».

Итак, произношение отработали. Но как же быть с боязнью публичных выступлений? Здесь отличным помощником становится практика.

Надежда Хохлина, доцент кафедры филологии, межкультурной коммуникации и журналистики МАУ: «Я всегда молодёжи и людям, которые хотят научиться выступать перед аудиторией и побороть свой страх, советую как можно больше общаться в живой жизни офлайн, больше находить возможностей выступать перед аудиторией… На конференциях, собраниях выступайте, говорите».

Немаловажную роль в красоте речи играет регулярность занятий. Это как спорт. Если тренируешься, то результаты будут.

Эдуард Мутян, студент: «Мне техника речи дала то, что я могу спокойно говорить без «э-э-э» и «о-о-о», также всё говорить в камеру. Это позволяет человеку с журналистским образованием в дальнейшем не бояться говорить на публику, говорить с разными интонациями».

Излагать мысли так, чтобы тебя услышали, необходимо не только профессионалам, но и в повседневной жизни. Умение красноречиво и ясно говорить приносит дополнительные плюсы вне работы — с друзьями или партнёром.

 

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