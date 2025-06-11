В МАУ открылась выставка, посвящённая святителю Луке Симферопольскому и Крымскому

Для гостей были представлены плакаты с фотографиями и текстом о нелегкой судьбе выдающейся личности. Человеке, который будучи блестящим хирургом, сочетал врачебное дело с богослужением и писательской деятельностью.

Домовому храму святого архиепископа-исповедника Луки Симферопольского и Крымского при Мурманском арктическом университете исполнилось 20 лет. В честь события в стенах вуза открыли тематическую выставку.

Для гостей были представлены плакаты с фотографиями и текстом о нелегкой судьбе выдающейся личности. Человеке, который будучи блестящим хирургом, сочетал врачебное дело с богослужением и писательской деятельностью. По лекциям и книгам Святителя Луки учились тысячи молодых специалистов. О своем жизненном пути епископ рассказал в автобиографических записках под названием «Я полюбил страдания».