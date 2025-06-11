День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.06.25 19:30
В МАУ открылась выставка, посвящённая святителю Луке Симферопольскому и Крымскому
Для гостей были представлены плакаты с фотографиями и текстом о нелегкой судьбе выдающейся личности. Человеке, который будучи блестящим хирургом, сочетал врачебное дело с богослужением и писательской деятельностью.
Домовому храму святого архиепископа-исповедника Луки Симферопольского и Крымского при Мурманском арктическом университете исполнилось 20 лет. В честь события в стенах вуза открыли тематическую выставку.
Для гостей были представлены плакаты с фотографиями и текстом о нелегкой судьбе выдающейся личности. Человеке, который будучи блестящим хирургом, сочетал врачебное дело с богослужением и писательской деятельностью. По лекциям и книгам Святителя Луки учились тысячи молодых специалистов. О своем жизненном пути епископ рассказал в автобиографических записках под названием «Я полюбил страдания».
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Последние комментарии
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