В МАУ открыли XXIV Международную научную конференцию «Масловские чтения»

В этом году она приурочена к 90-летию со дня рождения почётного гражданина города-героя Мурманска Виталия Семёновича Маслова.

Писатель и общественный деятель Виталий Семенович Маслов известен, как инициатор возрождения в России Дня славянской письменности и культуры. И ежегодные «Масловские чтения» стали значимой площадкой для гуманитарного диалога, а конференция каждый год выходит на новый уровень.

Оксана Саватеева, заведующая кафедрой филологии, межкультурной коммуникации и журналистики МАУ: «Когда-то конференция была только региональной, а теперь стала всероссийской и международной. Мы сегодня снова собираем филологов, лингвистов, журналистов, которых волнуют проблемы гуманитарных знаний, чтобы обсудить всё самое актуальное».

Программа конференции охватывает широкий спектр тем: филология, лингвистика, межкультурная коммуникация, региональное образование.

Например, исследовательница из Санкт-Петербурга Анна Виландеберк представила доклад о петербургском культурном коде.

Анна Виландеберк, заведующая кафедрой образовательных технологий в филологии Российского Государственного педагогического университета им. А.И. Герцена: «Мы с радостью приехали в Мурманск – в город с богатейшей историей. Городу только 110 лет, а такая история! Мы приехали с большими планами дальнейшего взаимодействия с кафедрой в плане патриотического воспитания молодёжи. Сегодня это приоритетное направление».

Одна из секций конференции была посвящена литературной жизни региона - выполнению гранта Российского научного фонда на реализацию проекта под названием «Мурман – как историко-литературный феномен Арктики».

Виктория Бакула, профессор кафедры филологии, межкультурной коммуникации и журналистики МАУ: «Феномен нашего региона в том, что это регион арктический, во-вторых, наикрупнейший, в-третьих, он впитал в себя всю историю России. Фольклор поморский и саамский - это всё включает программа наших исследований».

В течение четырёх дней работы конференции учёные, педагоги, литературоведы и журналисты будут обсуждать актуальные вопросы языка, культуры и образования, сохраняя и преумножая интеллектуальное наследие.

