В МАУ проходит II Всероссийская конференция «Биотехнологии – драйвер развития экономики территорий»

Участники мероприятия могли подать заявку со своей идей, которую они представляли жюри. К примеру, как сделать соус из панциря креветки и тем самым сократить отходы производства.

Организаторами конференции выступили Мурманское областное отделение Общероссийской общественной организации «Общество биотехнологов России имени Ю.А. Овчинникова», а также Мурманский арктический университет.

Биотехнологии – драйвер развития экономики территорий» - название уже второй по счёту Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, которая состоялась на базе Мурманского арктического университета.

Светлана Деркач, профессор, доктор химических наук, главный научный сотрудник, МАУ: «Биотехнология в целом – это некая дисциплина, которая изучает животные системы, живые организмы и продукты их жизнедеятельности для решения широкого круга технологических задач и, безусловно, для предприятий, которые занимаются биологическими направлениями. Такие встречи на площадке университета и вносят свой вклад в развитие и в обмен опытом между теми промышленными предприятиями и научными коллективами, которые работают в этом направлении».

Хорошая методическо-техническая база позволяет арктическому университету идти в ногу со временем, изучать биотехнологические возможности Заполярья.

Владимир Гроховский, заведующий кафедрой технологии и пищевых производств МАУ: «В числе наукоёмких технологий как раз есть направления, в частности, это технология персонализированных лечебных продуктов питания для здоровья и сбережения, биотехнология в горной, рыбной промышленности, биотехнология в сфере экономики и другие Мы в теме и в топе направления научно-технического развития России и нашего региона, в том числе».

По словам организаторов конференции, одна из главных её целей - это обратить внимание властей и представителей промышленно сектора, на биотехнологии. Кто знает, может быть, в ближайшем будущем, благодаря всесторонней поддержке, идеи студентов будут интегрированы в жизнь.

Константин Говзбит, магистрант направления «Технологии и продукция общественной организации», член мурманского отделения Общероссийского общества биотехнологов: «Моя разработка называется «Инновационный продукт на основе панциря северной креветки». Обогащённый соус из панциря креветки позволит экологически уменьшить отходы производства, а также уменьшит отходы производства, позволит пищевой промышленности создать новый продукт функционального питания, который позволит улучшить пищевую безопасность нашей страны».

В конференции приняли участие представители правительства Мурманской области, областной Думы, Кольского научного центра РАН, Мурманского морского биологического института, а также промышленных предприятий региона, заинтересованные во внедрении у себя новаций.