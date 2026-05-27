В МАУ прошла торжественная церемония награждения победителей и призёров Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»

Участники выполняли задания по русскому языку, физике, математике, обществознанию и истории, а также проектные работы по направлениям: машиностроение, технологии материалов, авиационная и ракетно-космическая техника, ядерная энергетика, электроэнергетика, кораблестроение и наземный транспорт.

Олимпиада была создана в 2015 году путём слияния двух мероприятий: «Звезда — Таланты на службе обороны и безопасности» и «Будущее России». Её основная цель — развитие интереса школьников с 6 по 11 классы к научно-исследовательской деятельности и ранняя профессиональная ориентация.

Евгения Бурнашова, член Мурманского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России»: «Ребята смогут поступать в различные вузы на льготных условиях, и, конечно же, в преддверии поступления для них это будет очень актуально. У олимпиады есть два уровня. Это отборочный этап, который проходит в интернатуре, и заключительный этап на базе Мурманского арктического университета, который является опорным вузом олимпиады».

Лариса Круглова, сенатор Совета Федерации РФ от Мурманской области: «Олимпиада подразумевает, конечно же, победу. И если мы говорим про физические качества, это одно. А здесь, конечно, ребята показывают свои умения, навыки, уже, что называется, мозг свой тренируют, развивают. И здесь победа, в первую очередь, конечно же, победа над собой, над своими знаниями над своим опытом. Из этого формируется уже дальнейшая профессия, специальность».

Олимпиада имеет второй уровень по естественным наукам и первый — по технике и технологиям. Победители и призёры получили особые права при поступлении в университет: приём без вступительных испытаний, 100 баллов по профильному ЕГЭ при результате 75 баллов и выше, а также дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Право льготного поступления сохраняется в течение четырёх лет.

Лариса Круглова, сенатор Совета Федерации РФ от Мурманской области: «Сегодня здесь самые лучшие. Мы, конечно же, понимаем, насколько важно проведение таких олимпиад для развития Мурманской области и вообще Арктики в целом».

Дарья Пискунова, участвовала в олимпиаде третий год подряд. Она пробовала свои силы в русском языке, обществознании, истории и естественных науках. По её словам, с годами исчез страх и осталась уверенность в своих силах. Дарья отметила, что задания становятся сложнее и требуют не только школьных знаний, но и широкого кругозора. Участие в олимпиаде помогает ей открывать предметы с новой стороны и определяться с будущей профессией.

Дарья Пискунова, участница Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»: «Если на предыдущих олимпиадах была направленность на более обширный кругозор, до для этого можно было воспользоваться знаниями из школьного курса, то сейчас надо прикладывать всё больше и больше усилий, чтобы достигать высоких результатов».

Президент России поручил включить олимпиаду в план со финансирования Министерства образования и науки. За пять лет в «Звезде» приняли участие около миллиона школьников из 84 регионов страны. Более 80 процентов участников олимпиады поступают в вузы по выбранным специальностям.