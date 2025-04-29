В МАУ провели олимпиаду по русскому языку

Делала ставку на правила синтаксиса и пунктуации, проштудировала задания, связанные с омонимами и омографами. Так, ученица гимназии №9 Мурманска Диана Журавлева готовилась к олимпиаде по русскому языку.

Девушка в будущем хочет профессионально заниматься филологией, возможно, преподавать. Что ж, её правильному дикторскому голосу, который будут слушать ученики можно только позавидовать.

Диана Журавлева, участница олимпиады, ученица гимназии №9 Мурманска: «Русский язык крайне важно знать сейчас».

Крайне серьёзно к подготовке подошли и другие участники олимпиады. К слову, в этом году арктический университет собрал более 150 участников. Русским языком у нас, судя по наполнению аудитории, занимаются в основном девушки. Молодые люди великому и могучему, но такому изменчивому, вероятно, предпочитают более точные науки.

Елена Горяйнова, участница олимпиады, ученица гимназии №9 Мурманска: «Задания прошлых лет смотрела».

Марина Умнова участница олимпиады, школа №58 Мурманска: «Мне очень нравится русский язык, поэтому моя учительница посоветовала поучаствовать».

Поучаствовать стоит, ведь победители и призёры олимпиады получат 10 дополнительных баллов при поступлении в МАУ, университет выступает организатором региональной олимпиады.

Оксана Саватеева, заведующая кафедрой филологии, межкультурной коммуникации и журналистики МАУ: «Атмосфера у нас не такая, как на ЕГЭ».

Что ещё не так, как на ЕГЭ? Так это задания. Их составляли преподаватели вуза. Лёгких вопросов здесь нет, но как показывает практика, справляются с испытанием школьники неплохо.