В МАУ провели юбилейный диктант по иностранным языкам

Мурманский арктический университет выступил одной из площадок для масштабной образовательной акции Всероссийского диктанта по иностранным языкам. Мероприятие, организованное совместно с Казанским федеральным университетом, проводили одновременно в более чем 500 учебных заведениях по всей стране.

Это юбилейный десятый диктант по иностранным языкам. Он посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В основу диктанта легли личные воспоминания выдающегося выпускника и профессора Казанского университета о военном и послевоенном времени.

Яна Глухих, доцент кафедры филологии, межкультурных коммуникаций и журналистики МАУ: «Фаина Ратнер была маленьким ребёнком в то время. В диктант включат её воспоминания в послевоенные годы».

Главная цель испытания - мотивировать студентов к изучению языков и повысить уровень грамотности.

Юные северяне проявили себя в аудировании, продемонстрировали эрудированность в орфографии и пунктуации. Проверка знаний длилась 40 минут, а объём работы был почти в 400 слов.

Иван Назаренков, участник Всероссийского диктанта по иностранным языкам: «Мне интересно было проверить свои навыки. Очень важно знать иностранные языки, это даёт больше возможностей».

География проекта впечатляет. В прошлом году в диктанте приняли участие более 34 тысяч обучающихся из 67 регионов России, а также из Беларуси, Аргентины, Кубы, Турции, Германии, Египта, Венгрии и Узбекистана.

Узнать свои результаты участники смогут после 7 декабря на сайте Казанского университета и на официальных платформах площадок. Победители и призёры получат дипломы, а остальные участники – сертификаты.