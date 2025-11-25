Долю иностранных туристов в Мурманской области планируют увеличить до 20%Восстановлена несущая способность пирса дальних линий в порту Мурманск
В МАУ провели заключительные соревнования в рамках Всероссийского студенческого спортивно-патриотического фестиваля «УниверЛига»

Всероссийская «УниверЛига» – это масштабный спортивный фестиваль, в котором участвуют более 60 университетов по всей России. Соревнования проводят только на региональном уровне по многим спортивным дисциплинам.

Лилия Кузьмина, руководитель студенческого спортивного клуба МАУ «Олимпия»: «В течение двух месяцев мы провели соревнования по 13 спортивным видам, число участников достигло почти 600 человек – все студенты Мурманского арктического университета».

Перед заключительными соревнованиями состоялось награждение победителей в дисциплинах футбол, куда включён и мини-футбол, футзал 5Х5, классический баскетбол и мини-баскетбол 3Х3, волейбол, самбо, плавание, спортивный туризм и лёгкая атлетика. Кстати, по последнему направлению команда Семена Чайкова заняла первое место. Секрет успеха у чемпионов прост – делать всё с лёгкостью и позитивом.

Семен Чайков, студент МАУ: «Уверенности было много, просто ради кайфа выступал».

– Как готовился, долго ли это было или наоборот?

– Нет. Это всё очень быстро было, сумбурно. Нам сказали, что надо выступить, мы выступили и всё. Получилось так, что заняли первое место!

По многим дисциплинам, представленным в «УниверЛиге», студенты участвовали впервые. Несмотря на это, спортсмены показали себя достойно и получили заслуженные зачёты.

Наталья Ерохова, декан факультета физической культуры и спорта МАУ: «Немного было сложно в новых видах спорта, в которых мы впервые проводили соревнования. Это самбо и туризм, они были проведены в нашем университете. Все другие соревнования по игровым видам спорта - футбол, баскетбол, волейбол в- стандартно прошли».

Соревнования «УниверЛиги» пока проводят только в региональном формате. Однако, Мурманский арктический университет планирует открыть новые дисциплины¸ в которых участвуют другие институты России, а затем представить своих студентов на зачёте норм ГТО.

