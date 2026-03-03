В МАУ проводят большую стратегическую сессию для стройотрядовцев

Студенческая жизнь – это не только учебная деятельность, но и множество проектов, доступных для профессионального роста будущих специалистов. Проявить свою активную позицию учащиеся могут в студотрядах, работа которых на постоянной основе совершенствуется и расширяется.

На сегодняшний день в Мурманске открылись 10 студенческих отрядов. Впервые за 5 лет в Мурманском арктическом университете для них проводят большую стратегическую сессию, чтобы определить основные цели и деятельность к 2030 году.

Полина Пэн, руководитель регионального штаба Мурманского регионального отделения «РСО»: «В Мурманской области планируется строительство кампуса мирового уровня. К 2030 году будет появляться много нововведений, мероприятий. Совместно с руководством вуза мы пришли к решению, что студенческие отряды должны быть неотъемлемой частью этой новой идеи, в том числе, мы привлекаемся к строительству этой инфраструктуры».

На протяжении двух дней усилия студотрядов и руководства вуза будут направлены на разработку «дорожной карты» конкретных решений.

Мария Князева, исполняющая обязанности ректора МАУ: «Мы вместе с ребятами прорабатываем вопросы о том, что нужно поменять в университете, как организовать процесс обучения, чтобы они могли все свои инициативы реализовывать. Это будет наш главный результат работы двух дней».

Работа студенческих отрядов формирует в молодых людях самостоятельность. Уже во время обучения в вузе они могут проявлять себя в интересующих направлениях и повышать уровень подготовки на практике.

Артём Воронин, командир студенческого отряда проводников «Арктика»: «У меня ещё с первого курса это началось. Я, когда только поступил в университет, хотел заняться какой-то активностью, мне хотелось в какой-то коллектив, который занимается альтернативной деятельностью помимо учебы. Так я вышел на студотряды и меня затянуло».

Для студентов стройотряд – не просто подработка, а настоящая семья с единым видением и миссией.