В МАУ реализуется программа соревнований всероссийского проекта «УниверЛига Регионов»

В спортшколе №13 провели первые соревнования по самбо.

Накануне Дня самбо, отмечаемого по календарю 16 ноября, молодые спортсмены приняли участие в состязаниях для повышения спортивного мастерства и привлечения студентов к занятиям физической культурой. В университете эту секцию открыли в этом году.

Лилия Кузьмина, руководитель студенческого спортивного клуба МАУ «Олимпия»: «Основная цель проекта – популяризация студенческого спорта, создание условий для проведения соревнований, чтобы они могли проявить себя, показать свои таланты, выбрать для себя что-то интересное».

В соревнованиях приняли участие молодые парни и девушки от 18 до 25 лет. В их числе как опытные самбисты, так и начинающие путь в спорте ребята, для которых этот шаг является началом новой истории в жизни.

Наталья Ерохова, декан факультета физической культуры и спорта МАУ: «Наша задача – привить у молодёжи любовь и интерес к этому виду спорта, который сейчас активно развивается в нашем регионе».

В торжественном открытии состязаний приняли участие и юные чемпионы. Например, самому младшему из них было 6 лет. Они продемонстрировали зрителям уже приобретённые навыки и задали боевой настрой.

У спортсменов, за спинами которых путь полный вызовов и побед, это представление вызвало ностальгию и окунуло в дни, когда своим упорством и силой воли они достигали поставленных целей.

Анфиса Чернова, студент МАУ, судья соревнований: «Всероссийский турнир проходил в Воронеже в 2024 году. Летом мы ездили, и я стала третьей из 12 участников».

Данил Друшляков, студент МАУ, участник соревнований: «В детстве было очень тяжело заниматься, потому что я был маленьким, пухлым. Мне было всё очень тяжело, я постоянно ревел, ходил с платочком. Мои наставники до сих пор вспоминают эти моменты. Это всегда вызывает улыбку у нас у всех».

Поддержка друзей и родных – главная опора в начинаниях и достижениях тех, кто нашёл для себя интересующий вид состязаний и желает прийти к достойному результату.