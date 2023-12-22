В МАУ состоялась лекция «Достижения России в XXI веке. Промышленность и цифровые технологии в Арктике»

Круглогодичный туризм, крупнейшая ветреная электростанция, Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений - об этих и других достижениях Мурманской области рассказали сегодня студентам Мурманского арктического университета.

Именно этот голос слышат тысячи посетителей Международной выставки – форума «Россия» в Москве. Виталий Королев озвучил аудиогид Мурманской области. Он доходчиво и подробно рассказал о достоинствах Заполярного края, не упуская детали.

Виталий Королев, руководитель пресс-службы Мурманского арктического университета, телерадиоведущий: «Во-первых, я прекрасно понимаю, что люди все по-разному воспринимают звучащий текст. Я читал медленно, чтобы максимально всё заложенное в этот текст дошло до всех. Понятно, что мы - мурманчане понимаем с полуслова о всех вещах, а для тех, кто никогда не был у нас, для них важно рассказать максимально чётко, логично, ясно, красиво».

22 декабря в Москве на ВДНХ проходит тематический день, посвящённый нашему региону. В столице посетители выставки пробуют блюда арктической кухни, участвуют в мастер-классах и знакомятся с северным кинематографом. А в это время в Мурманском арктическом университете для студентов подготовили тематические лекции, просвещённые достижениям Мурманской области.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАУ: «Я хотела донести до студентов, что Мурманская область никогда не будет депрессивным регионом. Это связано и с нашим территориальными, природно-климатическими условиями. Во-вторых, с нашей командой и с нашей стратегией «На Севере - Жить!», а это не просто слова, а стратегический план».

Важный блок ликбеза был посвящён промышленному развитию и потенциалу региона. Студентов остро волнует вопрос дальнейшего трудоустройства.

Михаил Васеха, заведующий кафедрой морского нефтегазового дела МАУ: «У меня ребята, которые учатся на специальности «Нефтегазовое дело», когда начинаешь спрашивать, какие проходят события на западном берегу Кольского залива, слышали про Белокаменку про СПГ. А больше и не знают. Несмотря на то, что мы каждый день видим события на экранах телевизора, в прессе читаем, общей целостной картины нет. Такие лекции необходимы».

Мы должны гордится тем местом, в котором живём, продвигать это в массы, в школы, в университеты, в общество, отмечают специалисты университета.