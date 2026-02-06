В МАУ состоялась встреча студентов-медиков с депутатом Госдумы Татьяной Кусайко

Аккредитационно-симуляционный центр на базе медико-биологического института открылся всего год назад. Это место, где студенты проходят практику и сдают экзамены, тренируясь на муляжах.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАУ, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Студенты шестого курса - будущие выпускники должны пройти аккредитационно-симуляционный центр. В прошлом году у нас уже был первый выпуск. Я очень сильно горжусь этим, потому что стояла у истоков, получала лицензию, а в то время в это мало кто верил».

Центр оснащён компьютерным классом для тестирования и решения ситуационных задач, пятью специализированными симуляционными станциями. В центре отрабатываются такие навыки как базовая реанимация, экстренная медицинская помощь,

Мария Голикова, студент 6 курса по специальности «Лечебное дело» МАУ: «В сравнении с университетами в других городах здесь очень мобильный университет. Здесь очень много практики в больничных учреждениях».

Сегодня у студентов медиков арктического университета появилась возможность пообщаться в неформальной обстановке с заслуженным врачом Российской Федерации, педиатром с 34-летним стажем Татьяной Кусайко. В том числе поговорить о будущем трудоустройстве ординаторов.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Очень важный закон принят, он нацелен на то, чтобы после получения диплома, молодые специалисты могли быть трудоустроены. Это ответственность работодателя перед ординатором, это наставничество, которые позволяют молодым специалистам ближе приблизиться к профессии».

Накануне Дня российской науки политик и врач хотела узнать мнение молодых исследователей, ведь их светлые мысли вполне могут лечь в основу будущих законодательных инициатив.