В МАУ в рамках строительства кампуса мирового уровня продолжают работы над второй очередью Берегового учебно-тренажёрного центра с глубоководным бассейном

Сейчас рабочие проводят подготовительные работы: устраняют просадки грунта после зимы и выравнивают основания.

Комплекс Берегового учебно-тренажёрного центра с глубоководным бассейном позволит курсантам и действующим морякам отрабатывать навыки реагирования на чрезвычайные ситуации в условиях, максимально приближенных к арктическим. Для имитации погодных условий в центре установят уникальное оборудование. Устройство для искусственного волнообразования, система генерации ветра и дождя, акустическая установка для воссоздания шумового фона, система затемнения и световой имитации судна. Размер бассейна составит 20 на 32 метра, его глубина — до 4 метров. Аналогов такого комплекса для гражданских целей в России нет.

Дмитрий Бродин, директор департамента развития инфраструктуры МАУ: «Бассейн у нас представляет собой сложную конструкцию: свайное основание, свайное поле, потом заливается ростверк, ограждающий конструкции цоколя и конструкции стенок бассейна. Дальше идёт возведение металлических конструкций, облицован он будет сэндвич-панелями. Соответственно, кровля, заведение инженерных коммуникаций, монтаж инженерных систем внутри бассейна, а дальше уже благоустройство и ввод в эксплуатацию».

На базе центра курсанты и студенты четырёх кафедр Морской академии и студенты кафедры морского нефтегазового дела будут отрабатывать практические навыки спасения жизни и оборудования судна во время нештатных ситуаций в открытой воде.

Елизавета Панюшева, студент МАУ: «Это очень важно для нашей специальности, потому что мы работаем в открытом море, на платформах».

Также здесь смогут повышать квалификацию и действующие члены экипажей морских судов в соответствии с национальными требованиями и международной конвенцией по охране человеческой жизни на море.

Планируется, что строительство активной фазы начнётся летом, чтобы комплекс заработал к новому учебному году.