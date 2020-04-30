В майские праздники ведомства тоже не работают!

На майские праздники с 1 по 5 мая, а также с 9 по 11 мая приём граждан миграционной службой, а также специалистами Информационного центра УМВД России по Мурманской области осуществляться не будет.

В остальные дни работа подразделений запланирована по графику.

Напомним, проще и удобнее всего обратиться в учреждения через Единый портал государственных и муниципальных услуг. В таком случае, например, справку об отсутствие судимости можно получить и вовсе не выходя из дома.