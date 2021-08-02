В МЧС анонсировали масштабное опытно-исследовательское учение, которое затронет 7 северных регионов России, в том числе Мурманскую область

Спасателям предстоит ликвидировать пожар на судне с аварийно-химически опасными веществами, устранить разлив нефтепродуктов на акватории, эвакуировать пассажиров с морского судна, провести подводные водолазные работы и многое другое.

Аварийно-спасательные работы пройдут в суровых северных условиях уже в сентябре. В тренировке будут задействованы не только спасатели, но и научно-исследовательские и образовательные организации МЧС России. На практике будут применены специальные образцы пожарно-спасательной техники, разработанные для использования в Арктике.