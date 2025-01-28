В медиашколе «Академия телевидения» в очередной раз интересные гости

В этот раз урок для юных звёздочек Заполярья провела профессиональный кинолог Татьяна Пашкова совместно со своим верным, умным и преданным компаньоном по кличке Капля.

В «Академии телевидения» необычная гостья. Это чистокровный цвергшнауцер по кличке Капля. Она по команде хозяйки, кинолога Татьяны Пашковой, демонстрирует многочисленные и, несмотря на преклонный возраст, впечатляющие навыки.

Татьяна Пашкова, кинолог из организации «Прикосновение исцеляющей лапы»: «Собак учим так, как положено при любой дрессировке. Например, с каждой проводим тренировки на послушание. Плюс ко всему, мы занимаемся с детьми, поэтому учим собак любить их. Хотя у них это и так прекрасно получается».

Детям заранее сообщили, кто придёт к ним в гости, поэтому они, заинтригованные предстоящим событием, тщательно подготовились к встрече. Юные телезвёздочки составили списки вопросов.

Никита Хватов, ученик «Академии телевидения»: «Я хочу получить ответы на свои вопросы и узнать что-то новое о профессии кинолога и о собаках».

Варвара Гусева, ученица «Академии телевидения»: «Я хочу спросить у кинолога, могут ли ампутировать руки, ноги и нос, если меня облизнёт бродячая собака?».

Как убедить родителей завести собаку? Для чего дрессируют именно цвергшнауцеров? На эти и другие, даже самые неожиданные вопросы ребят, гостья старалась ответить подробно и доходчиво.

После пресс-подхода Капля, наконец, смогла продемонстрировать ребятам своё мастерство. Она легко выполнила ряд команд. Например: «Ко мне!», «Дай лапу», «Зайка», «Где глазки?» и «Умри».

В конце увлекательного урока телезвёздочкам предоставили возможность попробовать себя в роли кинологов.