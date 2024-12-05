В медиашколу «Академия телевидения» пригласили на урок детскую писательницу Екатерину Чунину

Помимо интересных сказок, навеянных любовью к северному краю, ребята задавали вопросы и сделали своё оригами.

Детям всегда интересно слушать сказки, а особенно зимой, когда за окном хрустит снег и носится вьюга.

Гостем «Академии телевидения» в этот раз стала детская писательница Екатерина Чунина, которая сразу же заинтриговала ребят своей сказкой о маленькой рыбке, которая путешествует по просторам Кольского полуострова:

- И вот наш Шустрик познакомился с этой Авророй и стали они вместе плавать…

Екатерина Чунина, детская писательница: «Я хотела рассказать вам историю Шустрика - малька сёмги, который родился в реке Варзуге и поплыл дальше путешествовать, изучать мир по Белому морю. И вот мы его ещё делали из оригами. Я хочу предложить вам игру по этой сказке».

Екатерина задавала ребятам вопросы о нашем регионе. Например, какие моря омывают полуостров? какие животные обитают на севере? какие растут у нас ягоды?

- Ну, какие ягоды вы знаете?

- Черника… Брусника.

- Что ещё?

- Клюква.

А ещё, ученики «Академии» унесли с необычного урока рыбок и лягушек, сделанных в технике оригами. Екатерина подробно рассказала и показала ребятам, как воплотить эту задумку.

А уже готовые фигурки можно использовать для игры-бродилки по мотивам сказки

После такого душевного урока у ребят останется немало тёплых воспоминаний.

Карина Сукманова, ученица «Академии телевидения»: «Мне очень понравилось то, что рассказывали о разных книгах, о Мурманске, где проходили действия, про разные страны, про Белое море».

Лев Летуновский, ученик «Академии телевидения»: «А мне всё понравилось!».

Виктория Форофонтова, ученица «Академии телевидения»: «Мне понравилось делать оригами в форме рыбки».

Артём Макаренко, ученик «Академии телевидения»: «Я впервые делал оригами в виде рыбки».

Теперь ученики «Академии телевидения» с нетерпением будут ждать следующей встречи с писательницей, но уже с презентацией её новой книги.