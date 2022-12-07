День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.12.22 19:30
В медицинских организациях Мурманской области вводятся дополнительные меры по предупреждению распространения респираторных вирусных инфекций
В связи с подъёмом заболеваемости ОРВИ в медицинских организациях Мурманской области вводятся дополнительные меры по предупреждению распространения респираторных вирусных инфекций. На ближайшие три недели приостановлено проведение профилактических мероприятий среди детей раннего возраста.
Если ребёнок здоров, то посещение поликлиники с профилактическими целями рекомендуется отложить. Во всех без исключения медицинских организациях строго соблюдают температурный режим, проветривания, дезинфекцию, обеззараживание воздуха, а также использование сотрудниками средств индивидуальной защиты.
Министерство здравоохранения Мурманской области настоятельно рекомендует сделать профилактическую прививку против сезонного гриппа. А также сократить время пребывания в общественных местах; использовать маску в общественном транспорте; тщательно и регулярно мыть руки с мылом; не контактировать с людьми, имеющими признаки заболевания.
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