В медицинских учреждениях Мурманской области готовятся к наихудшему варианту развития пандемии

В настоящее время активно ведётся работа по созданию палат интенсивной терапии для приёма тяжелобольных, новое оборудование закупили и для больницы Мончегорска. В этом помогло градообразующее предприятие «Норникель».

Компания выделила на медучреждения Мончегорска и Печенгского района 117 миллионов рублей. На эти средства закупят аппараты ИВЛ, средства защиты и другие необходимые приборы.