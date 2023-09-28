В медицинской маске и чёрном капюшоне – наряд для грабителя потянет на десять лет

Сотрудниками полиции Мурманска по горячим следам задержан подозреваемый в разбойном нападении на офис микрофинансовой организации.

Неизвестный посетитель в медицинской маске и чёрном капюшоне на голове, зашёл в помещение организации и, угрожая ножом, потребовал от сотрудника отдать все наличные из кассы.

Уже после задержания молодой человек признался в содеянном и пояснил, что часть похищенных денежных средств он успел потратить на личные нужды.

Нарушителю закона грозит 10 лет лишения свободы.