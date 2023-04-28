В Международной просветительской акции «Диктант Победы» приняли участие военнослужащие Северного флота

Около трёх тысяч военных североморцев и членов их семей приняли участие в акции. «Диктант Победы» писали и гражданские служащие, нахимовцы и юнармейцы.

Основная цель проекта - популяризация исторических фактов и повышение интереса к героизму советского народа.

Чтобы провести акцию во всех гарнизонах Северного флота организаторы подготовили 59 площадок – даже на таких отдалённых, как арктические архипелаги Земля Франца-Иосифа, Новая Земля и Новосибирские острова.

Около трёх тысяч военных североморцев и членов их семей приняли участие в акции. «Диктант Победы» писали и гражданские служащие, нахимовцы и юнармейцы.

Напомним, впервые историческая акция, посвящённая событиям Второй мировой войны, состоялась в 2019 году.