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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.02.24 19:30

В Международный день детей, больных раком, артисты театра кукол пришли в Мурманскую областную детскую клиническую больницу

Накануне в мире отмечали День детей, больных раком. В Мурманской областной детской клинической больнице не могли обойти это событие стороной. Для всех юных пациентов подготовили сюрприз.

Каждому ребёнку необходимы внимание, забота и поддержка особенно в непростых для него условиях. Эти дети находятся вдали от дома на длительном лечении, поэтому так важно создать для них те условия, в которых им будет легче переносить больничные будни. Ощущение праздника - это то что точно помогает им сместить центр внимания. Поэтому в Мурманской областной детской клинической больнице не упускают шансов поднять настроение юным пациентам.

Иванна Доронина, заведующая онкологическим отделением Мурманской областной детской клинической больницы: «Сегодня Международный день детей, больных раком, поэтому у нас в гостя артисты театра кукол. Было представление, был спектакль, а сейчас гости рассказывают о куклах, о том, как они выступают, о самих спектаклях, как они строятся. Разрешили детям потрогать кукол, немного поиграть с ними. В общем, такая кухня детского спектакля».

Специалисты Мурманской областной детской клинической больницы признаются, что до ковидных времён баловать детей такими программами получалось чаще. Но и сейчас они ищут возможности радовать своих маленьких пациентов - приглашают волонтёров, много играют и даже гуляют, посещают туристические объекты и достопримечательности города.  К слову, артисты Мурманского областного театра кукол тоже не в первый раз в медицинском учреждение, но сейчас они подготовили особенно увлекательную программу для разных возрастов.

Татьяна Смирнова, актриса Мурманского областного театра кукол: «Мы взяли историю про Винни-Пуха, когда он хотел добыть себе мёд и полез на дерево. Это у нас будет маленькая зарисовочка, но ребята тоже смогут попробовать этих кукол посмотреть. У нас также пришёл баклажанчик выступать - это наша марионетка, которая очень любит выступать. Ребята могут попробовать поводить и марионетку. Также у нас есть планшетные куколки, перчаточные - всё это можно посмотреть и поиграть с ними».

Ребята примерили роли актёров и поиграли в самые необычные куклы.

София Веричева, пациентка Мурманской областной детской клинической больницы: «Мне больше понравился театр теней, он интереснее. И понравились куклы, которые на веревочках».

Смех и радость-  это те эмоции, которые наблюдали и родители пациентов больницы, для них это было бесценно. 

Юлия Познухова, мама: «Данные мероприятия просто необходимы, потому что нахождение в больнице и для родителя тоже тяжело. Это как бальзам на душу. Хочу сказать, что такие мероприятия, кончено, проводить нужно почаще. Это необходимо для отвлечения и положительных эмоций у детей».

Сейчас в онкологическом отделении больницы находятся порядка 20 ребят. Наиболее частые диагнозы, которые встречаются у детей, лейкоз, опухоли головного мозга и нервной системы.

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