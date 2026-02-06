В Международный день саамов в Мурманске открыли выставку «Красота Севера в мастерстве Анастасии Мозолевской»

В Мурманском областном краеведческом музее торжественно развернули живую летопись саамской культуры, сотканную из меха, кожи и сверкающего бисера.

Выставка «Красота Севера в мастерстве Анастасии Мозолевской» приурочена к 90-летию со дня рождения выдающейся мастерицы, хранительницы уникальных саамских традиций. Здесь наряду с изделиями из меха, традиционной одеждой, головными уборами и рукавицами можно увидеть изящные кожаные сумки с аутентичным орнаментом, детские вышитые куклы, украшения из бисера, которые могли бы украсить и современный наряд.

Каждая деталь рассказывает о культуре, природе и мифологии саамского народа.

Экспозиция уникального ремесла будет работать для всех желающих до 28 марта.