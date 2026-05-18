В Международный день семьи губернатор Андрей Чибис встретился с трудовыми династиями региона

Во Дворце культуры имени С.М. Кирова собрались представители спорта, медицины, педагогики, промышленности и семьи военнослужащих.

Глава семьи Александр Корнев объездил полмира, но всегда возвращался домой в Мончегорск. Члены его семейной династии много лет трудятся в горно-металлургической компании. Работа непростая, но каждое поколение выбирает продолжение этого трудового пути. А ещё семья Корневых много путешествует, занимается рыбалкой, спортом и музыкой.

Алексей Корнев, глава семьи Корневых: «Если взять всю нашу семью — братьев, сестёр, дедушек — мой дед, отец отца, который прошёл три войны, тоже начинал работать на комбинате после Дня Победы. Если, посчитать, то больше 450 лет отработала вся наша семья на этом предприятии».

А семья Рогалевых посвятила себя медицине. Её глава Виктор Иванович руководит территориальным центром медицины катастроф, а супруга Тамара Васильевна трудится врачом-эндоскопистом, 1сын Павел — сердечно-сосудистый хирург. Бабушка была санитаркой в годы войны, тётя и мать работали врачами-лаборантами в блокадном Ленинграде. Главные ценности династии Рогалевых — любовь, здоровье, уважение и взаимопомощь.

Виктор Рогалев, глава семьи Рогалевых: «Работать в одном учреждении, тем более в передовом, наверное, полезно. Какая-то взаимовыручка, взаимопомощь, взаимопонимание. В одном учреждении работать лучше!».

На встрече с губернатором также присутствовала семья Андреевых, в роду которых насчитывается пять поколений военнослужащих.

Игорь Андреев, член семьи Андреевых: «Зная достижения своих предков, я, самый младший представитель пятого поколения, для себя в своё время решил, что защита Родины – это хорошая традиция продолжить свою династию».

Губернатор Андрей Чибис назвал участников встречи настоящим примером преданности делу, силы характера и верности Северу. Их истории вдохновляют, а трудом этих людей гордится Мурманская область.