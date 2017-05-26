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День за днём с «Арктик-ТВ»26.05.17 19:30

В Международный день соседей мурманчане провели субботник

Праздник, о котором знают не все. В Мурманске состоялся Международный день соседей. В этом году он выпал на 26 мая. Отмечают этот день все соседи мира для того, чтобы лучше узнать друг друга, наладить дружеские отношения. Жильцы одного из домов на проспекте Героев-североморцев решили совместить приятное с полезным и провели субботник.

Если не мы, то кто? Таким вопросом задаются жители социального дома на улице Героев-североморцев. Сегодня они все вместе вышли на субботник. Идею собраться, чтобы навести порядок во дворе в Международный день соседей, поддержала и управляющая компания, обслуживающая многоквартирный дом.

- Жители узнали, что будет проводиться Международный день соседей, проявили инициативу, пришли к нам, - рассказывает Евгения Луковицкая, представитель управляющей компании. - А мы, как управляющая компания, оказали им содействие, предоставили инвентарь, да и сами будем участвовать.

Мурманчанка Светлана Чупина вышла на субботник вместе с дочерью. Поработать метлой, уверена женщина, ни трудно, ни зазорно: стараются ведь для своих детей, которых, к слову, в доме живёт много. Главная задача на сегодня - раскидать сохранившийся до сих пор посреди двора сугроб и вымести скрытый под снегом мусор. В остальном - двор чистый. И дворник старается, да и сами жители посторонним мусорить у дома не позволяют.

- Боремся, но это бесполезно, если честно, - сетует Светлана Чупина, участник субботника. - Разговариваем с молодёжью, чтобы не мусорили. А как с ними бороться? Не вызывать же постоянно полицию? Ругаемся, да, есть такое.

Трудовые вылазки жители дома намерены продолжать и в дальнейшем. При этом субботниками не ограничатся. Как только потеплеет, двор начнут облагораживать. Создадут здесь зелёную зону, высадят цветы и деревья. Какие именно, совет дома пока не определился, пока принимают предложения от соседей.

- Планируем работы на 4 июня. Хотим кустики посадить, хотим берёзки, хотим рябиночки, - рассказывает  Татьяна Андреева, заместитель председателя совета дома № 26 по проспекту Героев-североморцев, - чтобы наш двор был не только в серых тонах, но и, конечно же, с зелёными и яркими цветами.

Совместная работа сближает людей. Знакомятся не только взрослые, но и дети, которые уже через некоторое время оставляют скучный  труд для родителей, а сами уходят играть на небольшую, но уютную детскую площадку во дворе.

 

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