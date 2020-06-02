В Международный день защиты детей губернатор Андрей Чибис пообщался с юными северянами

В онлайн-встрече приняли участие финалисты региональной акции #НаСевереЖитьДети. Ребята в возрасте от 4 до 17 лет пообщались с главой региона и задали интересующие их вопросы.

По условиям конкурса #НаСевереЖитьДети, участники должны были рассказать стихотворение, исполнить песню, снять видеоролик или изготовить поделку на тему Севера. Губернатор отметил, что лично просмотрел все поступившие работы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я смотрю, там у нас ребята от 4 лет до 17. Замечательный возраст! Иногда очень хочется вернуться в детство. Честно вам скажу».

По итогам конкурса лучшие участники конкурса смогли пообщаться с главой региона. Оказалось, что юных северян очень волнуют насущные проблемы: благоустройство родного города, открытие новых спорткомплексов, развитие международного сотрудничества в сфере образования и многое другое.

Дарья Денисова, школьница из Североморска: «Скажите, пожалуйста, какие три важные вещи надо сделать в детстве, чтобы добиться успеха, став взрослым? И второй вопрос. Я состою в военно-патриотическом общественном движении «Юнармия». Скажите, пожалуйста, юнармейцы будут участвовать в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне?».

После полутора часов беседы Андрей Чибис выбрал авторов трёх самых интересных вопросов, которых ждали призы. Победительницей стала Аурика Мустаева из Кандалакши, поинтересовавшаяся, можно ли создать детский парламент в Мурманской области. Она получит мобильный телефон и возможность один день поработать с губернатором.