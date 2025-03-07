В Международный женский день – по коням – за эмоциями!

Как отмечает главный тренер мурманского конноспортивного клуба, большинство их клиентов – женщины, которые с удовольствием занимаются верховой ездой. Особенно много желающих покататься на лошадях появляется в преддверии праздников.

8 Марта – не исключение. В качестве подарка мурманчанки выбирают конные прогулки, фотосессии с лошадьми или приходят на внеочередную тренировку.

Алена Биндер, тренер конноспортивного клуба «FOREST»: «Занятия проходят и 8 марта. Этот день часто девчонки выбирают. А то, что у тебя выходной, уже никакой роли не играет».

Ответ на вопрос, почему девушки выбирают именно такой способ провести Международный женский день, кажется, лежит на поверхности. Ведь всё и так очевидно. Конный спорт – это помимо прочего способ восстановить психологическое равновесие. Верховая езда снижает уровень стресса и тревожности, что, в свою очередь, улучшает настроение и эмоциональное состояние человека.

Елизавета Таганова, ученица конноспортивного клуба «FOREST»: «Такие эмоции надо испытать, я считаю, обязательно».

В любом случае в этот праздник каждой женщине, главное, получить внимание от близких людей. Цветы тоже хороший подарок, но лучше запастись морковкой и испытать незабываемые эмоции от конной прогулки на природе.