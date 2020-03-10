В Международный женский день, губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил ярмарку «На Севере – весна!»

На праздник он пришёл с охапкой красных роз, чтобы подарить их представительницам прекрасного пола. Он поздравил северянок с 8 марта и пожелал всем больше светлых и радостных дней, солнечного настроения и улыбок.

Цветы дамам губернатор дарил несколько дней, даже во время поездки на общественном транспорте по городу и на остановках.

Судя по размещённым в социальных сетях снимкам, такой флэш-моб от главы региона был очень неожиданным и произвёл на дам впечатление.