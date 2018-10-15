В Междуречье отметили день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Массовыми праздничными гуляниями и вкусным пловом отметили в Междуречье день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Междуречье – один из важных центров аграрной промышленности в Заполярье. Поэтому к празднику – дню работника сельского хозяйства причастны большинство жителей небольшого поселения. Торжественное событие здесь принято отмечать весло, с размахом.

«Полярная звезда» - некогда крупное градообразующее предприятие положило начало развитию районного центра. Местные аграрии еще недавно ставили рекорды по надоям, и качеству молока, но пришел кризис. Поголовье, технику и производство удалось сохранить только благодаря местным жителям, которые вопреки всему выходили на работу. Но со временем деятельность «Полярной звезды» удалось наладить.

Поздравить сельхоз работников приехали и соседи из Александровска, гости из столицы Заполярья и города Колы. Для всех участников гуляния – горячий чай и плов, а также добрые пожелания и поздравления.