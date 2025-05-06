В Междуречье почтили память советских и норвежских партизан, сражавшихся бок о бок за свободу от фашизма

В день памяти погибших воинов северяне возложили цветы к военно-мемориальному комплексу, где установлены памятник советскому солдату и обелиск норвежскому партизану.

Сегодня к монументу героям в Междуречье пришли школьники, кадеты, общественники и депутаты, чтобы почтить память тех, кто в годы Великой Отечественной войны добывал ценные разведданные.

Любовь Черепанова, депутат Мурманской областной Думы: «Это действительно очень важное мероприятие! Здесь сегодня много детей, а это очень здорово».

Выбор места установки памятника не случаен. В войну неподалёку действовали госпиталь, а также база подготовки советских и норвежских разведчиков. Сегодня здесь, на братской могиле советских воинов и монументе норвежским патриотам, погибшим в борьбе с фашизмом, возлагали цветы.

Геннадий Гурылев, председатель Совета некоммерческого фонда поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской области «Щит»: «Считаем, что это очень важно, чтобы как можно больше детей, как можно больше взрослых знали об этом трагическом периоде. Это принципиально, это важно».

Из года в год митинг проводится при участии фонда поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской области «Щит».

Александр Чемерский, председатель Совета ветеранов УФСБ России по Мурманской области: «Это наши, в профессиональном отношении, предки».

Ещё 5 лет назад митинг был куда масштабнее. Почтить память советских воинов, которые освобождали Норвегию от фашистских захватчиков приезжали и зарубежные гости, однако, сейчас такое трудно даже представить.

Евгений Галкин, представитель МИД России, руководитель территориального органа МИД России в Мурманске: «Именно здесь, именно в эти дни.… стереть из памяти наших людей».

Однако, пока есть такие мероприятия и пока молодёжь тянется к своим корням и истории, память будет жить.