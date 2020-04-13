В Междуречье, развернув мобильный госпиталь, сработали на опережение

Глава региона Андрей Чибис осмотрел мобильный госпиталь, развёрнутый сегодня в районе грандиозной стройки, которую ведёт компания «НОВАТЭК Мурманск», пообщался со специалистами, которые занимаются работой по обустройству медицинского лагеря на западной стороне залива.

По слова Андрея Чибиса, привлечение сил и средств МЧС, это скорее всего, меры на опережением, нежели для ликвидации уже существующего вопроса с резко возросшим числом заболевших.