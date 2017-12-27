В Междуречье в тестовом режиме запустили экотехнопарк

Благодаря новому немецкому и российскому оборудованию это уже не просто мусорная свалка, а современный производственный объект, который будет перерабатывать 250 тысяч тонн мусора в год. Термин «экотехнопарк» свидетельствует о качественно новом, современном подходе к решению проблемы обращения с отходами. Полигон в Мурманской области появился благодаря концессионному соглашению между правительством региона и частным бизнесом.

Появление новых производственных объектов, тем более связанных со сферой обращения с отходами, всегда вызывает тревогу населения – будет ли обеспечена экологическая безопасность. Подобные экотехнопарки уже работают во многих регионах страны, например, в Волгоградской, Нижегородской, Саратовской областях, Чувашской Республике, где они зарекомендовали себя как предприятия, способствующее улучшению экологической ситуации в регионах.

Главное здание - цех по переработке отходов. Сюда доставляют мусор и складывают в специальный контейнер пакеторазрыватель, крупный мусор отсортировывается на конвейере, после он направляется в сортировочный отдел, где вручную отбирается пластик, бутылки, стекло, бумага, которые спускаются в приёмные воронки. Металл отбирается без участия людей - магнитной рамкой на выходе.

На полигон отправляют только бытовые отходы, которые впоследствии спрессовываются.

- Это дня нас необычная стройка, - отметил Игорь Гаврилов, заместитель генерального директора АО «Управление отходами». - Мы выдержали темп строительства, завод полностью готов к эксплуатации.