В МФЦ Мурманской области подвели итоги девяти месяцев работы

За этот период было предоставлено более 448 тысяч государственных, муниципальных и иных услуг.

Наибольшее количество услуг оказано в Мурманске. В пятерку лидеров также вошли отделения в ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск, в Апатитах и Мончегорске. Среди малых МФЦ наибольшее количество услуг оказали отделения по Ковдорскому округу, Полярным Зорям и Терскому округу.

Если говорить о сферах оказания услуг, то по востребованности МВД России занимает первое место с показателем свыше 86 тысяч обращений. Следом идут Министерство труда и социального развития, Социальный фонд России и Росреестр. Популярностью пользуются и новые механизмы, которые внедрены в рамках борьбы с мошенничеством. Например, самозапрет на кредиты или получение усиленной квалифицированной электронной подписи в приложении «Госключ».

Для решения задач по развитию цифровой грамотности населения в отделениях продолжают работу 14 Центров цифровых компетенций «МФЦифра», где установлены компьютеры общего доступа в секторах пользовательского сопровождения.