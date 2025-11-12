В МФЦ Мурманской области теперь можно оформить сим-карту

Цифровая экосистема одного из крупных операторов мобильной связи и МФЦ Мурманской области запустили совместный проект по оформлению сим-карт в центрах госуслуг.

Это особенно актуально для иностранных гостей, ведь сделать документы и сим-карту теперь можно в режиме одного окна.

Такая система существенно сократит временные затраты на получение доступа к услугам связи. Северяне и гости Заполярья уже могут опробовать услугу в четырёх филиалах МФЦ областного центра по адресам: просп. Кольский, 134; ул. Щербакова, 26; просп. Ленина, 45 и ул. Хлобыстова, 26.