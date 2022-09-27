В МГТУ открыли арктический учебный центр холодильных технологий
Вячеслав Похольченко, заведующий кафедрой технологического и холодильного оборудования МГТУ: «Это, по сути, принципиально новый учебный центр не только в нашем регионе, но и в России. Поскольку он позволяет обучать экологически безопасным холодильным технологиям, основанных на безопасных для озонового слоя Земли веществами».
Здесь будут обучаться студенты по инженерным направлениям. Техническое наполнение центра разрабатывали более 5 лет. Новые холодильные стенды позволят готовить компетентных специалистов, уже обученных технологиям пайки, сварки, поиску неисправностей, настройки системы автоматизации, анализа хладагентов и работе с ними.
Раньше студенты мало представляли себе, как всё это выглядит на практике.
Валентин Соболевский, студент 3 курса МГТУ по направлению «Холодильной криогенной техники и системы жизнеобеспечения»: «Конечно, это будет очень удобно, потому что мы будет это не только в теории знать, но и на практике проходить. Изучили теорию и на следующей паре сразу идём практические знания закреплять».
Оборудование в новом учебном центре уникальное и разрабатывалось по спецпроекту. Оно будет доступно для занятий в ближайшее время.