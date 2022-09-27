В МГТУ открыли арктический учебный центр холодильных технологий

Он расположился в одном из корпусов университета и уже готов принять первых учеников. Новый учебный центр холодильных технологий Мурманского государственного технического университета включает в себя два помещения. В одном - зал с компьютерами для теоретического обучения, а в другом – оборудование для закрепления материала.

Вячеслав Похольченко, заведующий кафедрой технологического и холодильного оборудования МГТУ: «Это, по сути, принципиально новый учебный центр не только в нашем регионе, но и в России. Поскольку он позволяет обучать экологически безопасным холодильным технологиям, основанных на безопасных для озонового слоя Земли веществами».

Здесь будут обучаться студенты по инженерным направлениям. Техническое наполнение центра разрабатывали более 5 лет. Новые холодильные стенды позволят готовить компетентных специалистов, уже обученных технологиям пайки, сварки, поиску неисправностей, настройки системы автоматизации, анализа хладагентов и работе с ними.

Раньше студенты мало представляли себе, как всё это выглядит на практике.

Валентин Соболевский, студент 3 курса МГТУ по направлению «Холодильной криогенной техники и системы жизнеобеспечения»: «Конечно, это будет очень удобно, потому что мы будет это не только в теории знать, но и на практике проходить. Изучили теорию и на следующей паре сразу идём практические знания закреплять».

Оборудование в новом учебном центре уникальное и разрабатывалось по спецпроекту. Оно будет доступно для занятий в ближайшее время.